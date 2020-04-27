«Роль МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития сейчас будет возрастать, потому что все будут нуждаться в средствах для преодоления пандемии либо для преодоления последствий пандемии. Поэтому возрастет роль крупных государств и международных структур, с моей точки зрения, это так», — рассказал собеседник издания.

Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране
Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране
© РИА Новости, Нина Зотина
По словам Богдана Безпалько, возрастет роль олигархических структур, которые тоже обладают ресурсами и будут оказывать влияние на правительства разных стран.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 