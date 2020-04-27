Государства, обладающие ресурсами в виде нефти и газа, золотовалютными запасами, а также кредитно-финансовые организации извлекут наибольшую выгоду из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Роль МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития сейчас будет возрастать, потому что все будут нуждаться в средствах для преодоления пандемии либо для преодоления последствий пандемии. Поэтому возрастет роль крупных государств и международных структур, с моей точки зрения, это так», — рассказал собеседник издания. Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране © РИА Новости, Нина Зотина Богдана Безпалько, возрастет роль олигархических структур, которые тоже обладают ресурсами и будут оказывать влияние на правительства разных стран. Полностью интервью можно прочитать здесь.