«Роль МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития сейчас будет возрастать, потому что все будут нуждаться в средствах для преодоления пандемии либо для преодоления последствий пандемии. Поэтому возрастет роль крупных государств и международных структур, с моей точки зрения, это так», — рассказал собеседник издания.
По словам Богдана Безпалько, возрастет роль олигархических структур, которые тоже обладают ресурсами и будут оказывать влияние на правительства разных стран.
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