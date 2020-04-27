«Зеленский сворачивает с мирного пути». Политолог Молчанов об увольнении Сивохо из СНБО
«Зеленский сворачивает с мирного пути». Политолог Молчанов об увольнении Сивохо из СНБО
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Одним из условий является сдача загранпаспорта.

Александр Демидов — единственный из троих подозреваемых, кому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двоих других фигурантов — Сергея Тамарина и Юрия Каплю — сразу отпустили под личное обязательство», — говорится в сообщении.

   