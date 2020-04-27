Суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Демидова (Волкова), которого подозревают в нападении на экс-советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо, и отпустил его на поруки народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Бондаря. Об этом 27 апреля сообщает PavlovskyNews в Facebook

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