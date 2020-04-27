Суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Демидова (Волкова), которого подозревают в нападении на экс-советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо, и отпустил его на поруки народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Бондаря. Об этом 27 апреля сообщает PavlovskyNews в Facebook
Одним из условий является сдача загранпаспорта.
Александр Демидов — единственный из троих подозреваемых, кому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двоих других фигурантов — Сергея Тамарина и Юрия Каплю — сразу отпустили под личное обязательство», — говорится в сообщении.
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