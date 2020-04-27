«В этом году в День Победы в силу ограничительных мероприятий не могут быть официально проведены марши памяти, в которых люди проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников-фронтовиков… Но "Наш полк" продолжает идти, несмотря ни на что!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что акция началась 25 апреля и продлится до конца дня 9 мая. На сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика.
«Наш полк» — это проект телеканала «Интер», который собирает и публикует данные, а также героические истории об участниках Великой Отечественной войны.