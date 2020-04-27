Телеканал «Интер» организовал онлайн-марш памяти к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Наш полк», в рамках которого все желающие смогут пройти вместе символическим маршем, отдав дань памяти военным. Соответствующий анонс телеканал обнародовал на днях в YouTube

Мэр Харькова Кернес придумал альтернативный способ празднования 9 мая в условиях карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что акция началась 25 апреля и продлится до конца дня 9 мая. На сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика.

«Наш полк» — это проект телеканала «Интер», который собирает и публикует данные, а также героические истории об участниках Великой Отечественной войны.