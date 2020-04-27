Коронавирус не отступает: в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Коронавирус не отступает: в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
«Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан вступает в «качественно новую фазу своего развития».

«По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно о продлении режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

 