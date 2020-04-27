«Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», — сказал Токаев.
По его словам, Казахстан вступает в «качественно новую фазу своего развития».
«По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — подчеркнул президент.
Ранее стало известно о продлении режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.