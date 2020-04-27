Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к посткризисному периоду, который начнется после снятия карантинных ограничений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 27 апреля на официальном сайте главы государства

Коронавирус не отступает: в Казахстане продлили режим чрезвычайного положения © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк сказал Токаев.

По его словам, Казахстан вступает в «качественно новую фазу своего развития».

«По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно о продлении режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.