Киевский общественный союз «Энергия мира!» обратился к общественным организациям России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом на Украине. Текст соответствующего письма 27 апреля обнародовали «Аргументы недели»

Документ подписала директор союза Галина Гладкая. Отмечается, что Украина делает все возможное для противодействия распространению коронавируса COVID-19, однако ее собственных сил недостаточно. Затулин: борьба с коронавирусом приносит больше жертв, чем сам коронавирус © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Общественники из соседнего государства просят россиян прислать гуманитарную помощь. Украинские клиники, в частности, нуждаются в аппаратах ИВЛ, средствах индивидуальной защиты медперсонала, тестах и оборудовании для диагностики коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом на сайте организации такого письма нет.

Общественный союз «Энергия мира!» сообщает, что является неприбыльной организацией, функционирующей за счет благотворительной поддержки международных фондов и частных лиц. Союз работает над укреплением сотрудничества с национальными и международными партнерами для достижения межэтнического взаимопонимания, мирного сосуществования народов и государств. В состав Союза входят юридические институции и физические лица.