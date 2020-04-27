Группа предпринимателей в Черновцах и Полтаве устроила очередную акцию протеста под зданием городского совета и областной государственной администрации, требуя открыть продуктовые рынки. Об этом 27 апреля сообщает tva.ua

Херсонские фермеры засыпали дорогу огурцами, протестуя против закрытия рынков © Скриншот из видео Кирилла Стремоусова митингуют несколько десятков работников Калиновского рынка, которые остались без работы.

«Во время пикета предпринимателей возле ОГА Черновицкий городской голова Алексей Каспрук заявил, что городской совет не имеет полномочий принимать решение о возобновлении работы продуктовых рынков, ведь в период карантина это входит в полномочия только областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

С таким же требованием митингующие протестуют под горсоветом Полтавы. Они устроили автопробег от ТРЦ «Экватор», сообщает ИРТ.