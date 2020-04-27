Бортовые самописцы самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране 8 января, должны вернуть Украине. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом, говорится на сайте ведомства

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