«Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии», — сообщает пресс-служба МИД.
Зариф отметил, что слова представителя комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассана Норузи, который заявил, что военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер, не являются официальной позицией полиции Ирана. Он подчеркнул, что заявление депутата уже получило соответствующую правовую оценку, а в рамках расследования трагедии уже был задержан ряд лиц.