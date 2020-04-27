Посольство США удалило информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей на Украине только с человеческими патогенами. Об этом 27 апреля сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Отмечается, что посольство США опубликовало ответ на обращение партии, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, относительно работы на Украине 15 военных биолабораторий, контролируемых, по данным партии, Пентагоном. Посольство США на Украине обвинило Медведчука и Кузьмина в «российской дезинформации» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Эта жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями заслуживает лишь презрения. Точно так же, как презрения заслуживает позиция украинской власти, которая не хочет открыть народу правду, опасаясь разгневать "вашингтонский обком", осуществляющий внешнее управление Украиной», — заявил Медведчук.

Отмечается, что в своем заявлении США признают, что их Минобороны работает совместно с правительством Украины над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и опасных химических веществ. Этим же заявлением США подтверждают свою цель — проведение биологических исследований. В посольстве США подтвердили финансирование крупных биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Медведчук полагает, что создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США на Украине. Политик отмечает, что это дает Штатам возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены на Украине.

По его мнению, так происходит из-за несовершенства украинского законодательства и внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать страну в «площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и в сырьевой придаток».