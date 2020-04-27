Донецкий апелляционный суд отменил приговор бывшему заместителю директора ООО «Сладкая жизнь» за финансирование терроризма. Об этом 27 апреля сообщает 368.media со ссылкой на материалы дела

Отмечается, что в декабре 2019 года мужчину заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Фирма «Сладкая жизнь» имела филиал в Макеевке, Донецке и Краматорске. С началом военных действий владелец уехал на Украину, а в 2015 году закрыл компанию. Его заместитель, по версии обвинения, остался в Макеевке и организовал регистрацию «Сладкой жизни» и «МАК-Инвест» на территории ДНР.

Оказал сопротивление. В Одессе с боем задержали казака-разведчика из ДНР © Facebook, Служба безпеки України

«Апелляционный суд решил, что есть только предположения об уплате налогов в так называемый бюджет ДНР. Судебная коллегия считает недопустимым делать вывод о виновности лица в совершении преступления только на предположениях», — говорится в сообщении.

В связи с этим суд отменил приговор и назначил дело к новому рассмотрению в первой инстанции.