Руководство Украинской ассоциации футбола рассматривает даты 13-14 июня, чтобы возобновить матчи премьер-лиги, однако окончательное решение еще не принято. Об этом 26 апреля сообщает Meta Ratings

Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что у клубов будет, как минимум, две недели на подготовку к возобновлению матчей. После 31 мая, если соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полных составах без каких-либо ограничений.

Матчи Украинской премьер-лиги приостановили в середине марта. На текущий момент первую строчку в таблице занимает «Шахтер». На втором месте — «Заря» и «Динамо».