«В данном случае девять оставшихся туров будут сыграны до 10 июля», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у клубов будет, как минимум, две недели на подготовку к возобновлению матчей. После 31 мая, если соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или же будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полных составах без каких-либо ограничений.
Матчи Украинской премьер-лиги приостановили в середине марта. На текущий момент первую строчку в таблице занимает «Шахтер». На втором месте — «Заря» и «Динамо».