С понедельника гражданам разрешили передвигаться на легковых машинах, в том числе такси.
Также сняли ограничения на работу интернет-магазинов, доставку товаров, деятельность открытых аграрных рынков.
Кроме того, 27 и 28 апреля граждане могут въезжать и выезжать из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, чтобы вернуться к месту проживания. Четыре города были закрыты 15 апреля на время действия чрезвычайного положения.
Грузинское правительство планирует отмену ограничений в шесть этапов.
По последним данным, в стране коронавирусом заразились 496 человек. Шесть пациентов скончались, 149 выздоровели.