Власти Грузии начали смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщает sputnik-georgia.ru

В Грузии запретили легковые автомобили © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк разрешили передвигаться на легковых машинах, в том числе такси.

Также сняли ограничения на работу интернет-магазинов, доставку товаров, деятельность открытых аграрных рынков.

Кроме того, 27 и 28 апреля граждане могут въезжать и выезжать из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, чтобы вернуться к месту проживания. Четыре города были закрыты 15 апреля на время действия чрезвычайного положения.

Грузинское правительство планирует отмену ограничений в шесть этапов.

По последним данным, в стране коронавирусом заразились 496 человек. Шесть пациентов скончались, 149 выздоровели.