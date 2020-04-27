Число жителей США, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, может стать столь же огромным, как во времена Великой депрессии, сказал советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт 26 апреля в интервью телеканалу ABC

По словам Хассета, эпидемия и карантинные меры подорвали американскую экономику.

«Нас ждет безработица на уровне, который наблюдался во времена Великой депрессии», — заявил Хассетт.

Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

В Соединённых Штатах предприятия и банки обанкротились, инвесторы всего за несколько дней потеряли около $30 млрд, многие жители страны потеряли работу.

Возникший голод привел к потерям населения страны на уровне 7 млн человек, отмечал исследователь Борис Борисов, проанализировавший статистические данные США за указанный период.