По словам Хассета, эпидемия и карантинные меры подорвали американскую экономику.
«Нас ждет безработица на уровне, который наблюдался во времена Великой депрессии», — заявил Хассетт.
Великой депрессией называют мировой кризис 1929-1939 годов, от которого больше всего пострадали США, Канада, Великобритания, Германия и Франция.
В Соединённых Штатах предприятия и банки обанкротились, инвесторы всего за несколько дней потеряли около $30 млрд, многие жители страны потеряли работу.
Возникший голод привел к потерям населения страны на уровне 7 млн человек, отмечал исследователь Борис Борисов, проанализировавший статистические данные США за указанный период.