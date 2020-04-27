В частности, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС и блокирование налоговых накладных. По его словам, Верланов в сложный из-за коронавируса период должен был помогать бизнесу, а не наоборот.
«С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить… Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами», — сказал Марченко.
Также по его словам, зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров. Это касается определения таможенной стоимости и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор, по его словам, не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Кроме того, Марченко подчеркнул, что Нефедов не справился с главной задачей — не искоренил коррупцию.