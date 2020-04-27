Министр финансов Украины Сергей Марченко видит основания для начала расследования правоохранителями деятельности уволенных на прошлой неделе главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом 27 апреля он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Коррупционный бэкграуннд экс-руководителя украинской таможни Нефедова. Одесские схемы и «решалы» © Facebook/Max Nefyodov сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС и блокирование налоговых накладных. По его словам, Верланов в сложный из-за коронавируса период должен был помогать бизнесу, а не наоборот.

«С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить… Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами», — сказал Марченко.

Также по его словам, зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров. Это касается определения таможенной стоимости и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор, по его словам, не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Кроме того, Марченко подчеркнул, что Нефедов не справился с главной задачей — не искоренил коррупцию.