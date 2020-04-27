По его словам, данное решение принято на основании предложения экспертов и продиктовано «нынешней сложной реальностью».
Токаев напомнил, что главная задача сейчас — не допустить негативного сценария развития эпидемиологической ситуации в стране.
«В то же время государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем», — заявил президент.
Он призвал казахстанцев с пониманием отнестись к ограничительным мерам и подчеркнул, что «нужно потерпеть».
Режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.