Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса до 11 мая. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 27 апреля на официальном сайте главы государства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Токаев напомнил, что главная задача сейчас — не допустить негативного сценария развития эпидемиологической ситуации в стране.

«В то же время государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем», — заявил президент.

Он призвал казахстанцев с пониманием отнестись к ограничительным мерам и подчеркнул, что «нужно потерпеть».

Режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.