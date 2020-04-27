Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По его словам, данное решение принято на основании предложения экспертов и продиктовано «нынешней сложной реальностью».

Токаев напомнил, что главная задача сейчас — не допустить негативного сценария развития эпидемиологической ситуации в стране.

«В то же время государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем», — заявил президент.

Он призвал казахстанцев с пониманием отнестись к ограничительным мерам и подчеркнул, что «нужно потерпеть».

Режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

 