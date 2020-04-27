Российская и украинская певица Любовь Успенская пожурила тех, кто в сложное из-за коронавируса время пишет отрицательные комментарии в адрес врачей и друг друга. Об этом 26 апреля она написала в своем Instagram

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