«Сегодня весь мир охватило большое горе. Перед угрозой страшного заболевания мы все равны… Даже в этой ситуации, в период, когда человеческие жизни на кону, почему вы можете позволить себе опускаться до оскорблений, выливания грязи друг на друга, троллинга и копания в помоях?… Сейчас вы готовы глотки друг другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях?» — написала она.
Артистка призвала всех быть благодарными.
На публикацию Успенской отреагировали также артисты Анна Семенович, Лолита Милявская, Эвелина Бледанс, стриптизер Тарзан и другие звезды.
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Сегодня весь мир охватило большое горе. Перед угрозой страшного заболевания мы все равны. Это не только моя или ваша проблема. Это несчастье, охватившее весь мир, каждый уголок нашей большой планеты. Это проблема каждого из нас. Для вируса нет богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых. Каждый день «на передовой», в этой войне за жизнь людей, борются врачи. Делая тяжелый выбор, идя на риск, отодвигая в сторону собственные семьи, собственные жизни. И мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают. Эдакие «диванные войска», такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править Матушкой Россией. Люди, где ваша совесть? Даже в этой ситуации, в период, когда человеческие жизни на кону, почему вы можете позволить себе опускаться до оскорблений, выливания грязи друг на друга, троллинга и копания в помоях? Считать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже «болеет». Зачем? Почему каждый из вас, позволивших себе писать эти гнусные комментарии не пошёл работать волонтёром? Я в очередной раз разочаровываюсь в людях. Наши родители и прародители, сплотившись, переживали войны, голодовки, эпидемии. Объединяясь они побеждали любые невзгоды вместе! А сейчас… Сейчас, к сожалению, все очень печально. Сейчас вы готовы глотки друг-другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях. Глядя на это, хочется ещё раз поблагодарить врачей. Тех людей, которые сейчас под ударом в первую очередь. Которые работают для того, чтобы мы спокойно могли дышать, и в будущем, выйдя на улицы после карантина жить той жизнью, которую, судя по всему, глядя на вас, мы даже не заслуживаем… Не зря артисты объединились в песне «Спасибо Нашим Докторам». Мы действительно благодарны и хоть как-то хотим поддержать врачей в схватке за наши жизни. А что сделал ты? ⠀ #quarantine #coronavirus