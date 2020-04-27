Мать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого могут назначить вице-премьером Украины, Гиули Аласания озвучила сумму, которую уже много лет зарабатывает на должности профессора в грузинском частном университете. Соответствующее видеообращение 26 апреля Саакашвили обнародовал в своем Facebook

В частности, Саакашвили подписал видео как «Привет порошенковскому ублюдку напрямую от моей мамы».

Ранее в эфире телеканал Zik вышел сюжет, в котором художник, активист Майдана и теперь ведущий Сергей Поярков рассуждает на тему происхождения денег на строительство дома Саакашвили. Как Саакашвили Порошенко сдал. Что экс-президент Грузии скрывал про экс-президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я только что узнала о том, что некий Поярков высказался о том, что участок, на котором стоит этот дом, который вы видите, приобретен мною. Дело в том, что я профессор, основатель и президент одного из крупнейших частных университетов в Грузии — это University of Georgia, зарплата моя уже в течение долгого времени составляет около 10 тысяч долларов в месяц, так что…» — уверенно заявила Гиули в видеообращении.

Она также добавила, что участок небольшой — около 10 соток, и дом строился в течение трех лет, а его площадь составляет около 100 квадратных метров.