Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси 26 апреля в интервью CNN обвинила президента США Дональда Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом

Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей.

«Это был далеко не самый великий момент… Если вы закрываете дверь, то закройте ее полностью», — заметила Пелоси.

Американист рассказал, какие выгоды Трамп извлёк из эпидемии коронавируса © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

В начале апреля Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения советовала не закрывать границу с Китаем. Президент подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Вскоре США приостановили финансирование организации.