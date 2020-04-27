Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом

Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей.
«Это был далеко не самый великий момент… Если вы закрываете дверь, то закройте ее полностью», — заметила Пелоси.
Границы между США и Китаем были закрыты еще в феврале. Американские СМИ писали, что за два месяца после введения ограничений оттуда все равно прибыло около 40 тысяч человек.
В начале апреля Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения советовала не закрывать границу с Китаем. Президент подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Вскоре США приостановили финансирование организации.