Крупная американская компания Diamond Offshore, занимающаяся обслуживанием и оборудованием нефтяных скважин, попросила защиты от кредиторов в соответствии с кодексом Соединенных Штатов о банкротстве из-за обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости 27 апреля со ссылкой на The Wall Street Journal

Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Компания уже пропустила регулярную выплату средств держателям облигаций. Это запустило месячную отсрочку — за данное время Diamond Offshore должна осуществить просроченные выплаты либо объявить дефолт.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг компании до самого низкого уровня «D», что означает дефолт и предполагаемый отказ от выплат по долгам.

При этом в прошлом году компании сопутствовал финансовый успех, ее доход в 2019 году составил $981 млн. В своем ходатайстве по кодексу США о банкротстве Diamond Offshore оценила свои активы в $5,8 млрд, а долг на уровне в $2,6 млрд.