Diamond Offshore жалуется на обвал спроса на ее услуги по бурению скважин, который вызван пандемией COVID-19, из-за которой снизилась активность бизнеса и обрушились цены на нефть.
Компания уже пропустила регулярную выплату средств держателям облигаций. Это запустило месячную отсрочку — за данное время Diamond Offshore должна осуществить просроченные выплаты либо объявить дефолт.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг компании до самого низкого уровня «D», что означает дефолт и предполагаемый отказ от выплат по долгам.
При этом в прошлом году компании сопутствовал финансовый успех, ее доход в 2019 году составил $981 млн. В своем ходатайстве по кодексу США о банкротстве Diamond Offshore оценила свои активы в $5,8 млрд, а долг на уровне в $2,6 млрд.