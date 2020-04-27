На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели. Об этом 27 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1375 и 1220 человек соответственно. Еще 761 и 612 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 570 случаев. В Ровенской области заболели более 522 человека. За отметку 300 перешли Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская и Львовская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 27 апреля в центральную лабораторию поступило 647 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.