«По состоянию на 09:00 24 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальные, 864 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1375 и 1220 человек соответственно. Еще 761 и 612 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 570 случаев. В Ровенской области заболели более 522 человека. За отметку 300 перешли Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская и Львовская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 27 апреля в центральную лабораторию поступило 647 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.