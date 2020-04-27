«Техас должны грабить техасцы, поэтому после отставки [экс-премьера Алексея] Гончарука было неизбежно, что поменяют и этих двух людей. Я думаю, что это еще не последняя громкая отставка», — отметил эксперт.
По его словам, в этих увольнениях присутствовала своя логика обстоятельств и свои «формальные математические показатели».
В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.