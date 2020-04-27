После отставки премьер-министра Алексея Гончарука увольнение глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова было неизбежно, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Техас должны грабить техасцы, поэтому после отставки [экс-премьера Алексея] Гончарука было неизбежно, что поменяют и этих двух людей. Я думаю, что это еще не последняя громкая отставка», — отметил эксперт.

Бизяев: Система, построенная на Украине, создает коррупцию © Facebook, Руслан Бизяев

В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.