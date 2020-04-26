В Киевском метрополитене опровергли информацию о возможных датах возобновления работы подземки. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщила пресс-служба метрополитена

«Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ранее якобы Киевский метрополитен в своем Telegram-канале сообщил о том, метро возобновит работу только через 30 дней послед прекращения карантина.