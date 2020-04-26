«Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В организации отмечают, что согласно постановлению Кабмина, карантинные меры, в том числе по отношению к метро, продлены до 11 мая. Там также отметили, что у Киевского метрополитена нет официального Telegram-канала.
Ранее якобы Киевский метрополитен в своем Telegram-канале сообщил о том, метро возобновит работу только через 30 дней послед прекращения карантина.