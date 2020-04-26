В китайском Ухане из больниц выписали всех пациентов, которые поступили туда с диагнозом «коронавирус». Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание «Синьхуа» со ссылкой на представителя Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн

«Результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен, чтобы помочь Ухани в борьбе с вирусом со всей страны», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае зафиксировали 83,9 тысяч случаев заражения COVID-19. От осложнений скончались 4,6 тысяч человек, более 78 тысяч пациентов выздоровели.