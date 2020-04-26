«Результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен, чтобы помочь Ухани в борьбе с вирусом со всей страны», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что последнего пациента, находившегося в тяжелом состоянии из-за коронавируса, выписали из больницы 24 апреля. Он стал последним вылечившимся не только в Ухане, но и во всей провинции Хубэй.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае зафиксировали 83,9 тысяч случаев заражения COVID-19. От осложнений скончались 4,6 тысяч человек, более 78 тысяч пациентов выздоровели.