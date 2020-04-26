По данным источников в Белом доме, Азар в самом начале пандемии коронавируса совершил несколько ошибок, которые привели к вспышке COVID-19 в США.
Так, Азар убедил президента Трампа, что коронавирус не представляет большой опасности. Кроме того, глава государства недоволен решением Азара уволить директора управления биомедицинских разработок и перспективных исследований, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса.
Занять кресло министра, по данным СМИ, могут координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма или замминистра здравоохранения Эрик Харган.
При этом в Белом доме опровергают сообщения о возможной отставке Азара.
В США, согласно последним данным, зафиксировано 939,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 53,9 тысяч человек скончались, 105,8 тысяч выздоровели.