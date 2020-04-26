Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить министра здравоохранения Алекса Азара. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal и Politico

По данным источников в Белом доме, Азар в самом начале пандемии коронавируса совершил несколько ошибок, которые привели к вспышке COVID-19 в США.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Занять кресло министра, по данным СМИ, могут координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма или замминистра здравоохранения Эрик Харган.

При этом в Белом доме опровергают сообщения о возможной отставке Азара.

В США, согласно последним данным, зафиксировано 939,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 53,9 тысяч человек скончались, 105,8 тысяч выздоровели.