Со ссылкой на вызванного в Северную Корею врача из КНР издание сообщает, что во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 медиков с оборудованием.
По словам собеседника, северокорейские врачи приняли решение самостоятельно провести процедуру стенирования сосудов сердца. Операцию проводил опытный хирург, много лет проучившийся в Китае.
«Он сильно нервничал, руки дрожали. Кроме того, он никогда не оперировал настолько ожиревшего человека, как Ким Чен Ын, и в итоге стент поставили лишь через восемь минут», — сообщает издание.
Отмечается, что за это время северокорейский лидер «превратился в овощ» и китайские медики уже ничем не смогли ему помочь.
Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Южнокорейские власти эту информацию отрицают, заявляя, что северокорейский вождь жив и здоров.