Северокорейский лидер Ким Чен Ын после сложной операции на сердце находится в тяжелом, практически вегетативном состоянии. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на японскую газету Shukan Gendai

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын продолжает работу в обычном режиме — СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк сообщает, что во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 медиков с оборудованием.

По словам собеседника, северокорейские врачи приняли решение самостоятельно провести процедуру стенирования сосудов сердца. Операцию проводил опытный хирург, много лет проучившийся в Китае.

«Он сильно нервничал, руки дрожали. Кроме того, он никогда не оперировал настолько ожиревшего человека, как Ким Чен Ын, и в итоге стент поставили лишь через восемь минут», — сообщает издание.

Отмечается, что за это время северокорейский лидер «превратился в овощ» и китайские медики уже ничем не смогли ему помочь.

Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Южнокорейские власти эту информацию отрицают, заявляя, что северокорейский вождь жив и здоров.