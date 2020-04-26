Заключенные Черновицкого СИЗО подняли бунт из-за нового заключенного, поступившего с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова

Бунт в СИЗО произошел в ночь на 25 апреля.

По словам Денисовой, накануне по ее поручению региональный представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников посетил следственный изолятор для выяснения причин ЧП.

Он выяснил, что около 23:00 пятницы, 24 апреля, заключенные стали выражать массовое недовольство прибытием в СИЗО нового заключенного, у которого выявили COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

К семи заключенным применили физическую силу, еще одного заковали в наручники. В знак протеста трое заключенных порезали себе предплечья, у одного из них началось серьезное венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой помощи, мужчину увезли за пределы СИЗО.

«Больной COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением\заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное», — написала Денисова.

Она также отметила, что ситуация в Черновицком СИЗО находится на ее личном контроле.