Представители Вооруженных сил Украины отдали дань памяти воинам Австралии и Новой Зеландии, погибшим во всех мировых войнах. Об этом накануне сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Представители ВСУ сегодня отдавали дань памяти воинам Австралии и Новой Зеландии, которые погибли во всех войнах. С одной стороны, ну и хорошо, пусть себе… Но, с другой, на фоне надругательств над памятниками советским солдатам и военачальникам, это просто какое-то сумасшествие», — говорится в сообщении.

Декоммунизация по-европейски. Зачем украинцы с помощью немцев и французов убили «Советское шампанское» © commons.wikimedia.org, Public Domain

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий символы советской эпохи.