«Представители ВСУ сегодня отдавали дань памяти воинам Австралии и Новой Зеландии, которые погибли во всех войнах. С одной стороны, ну и хорошо, пусть себе… Но, с другой, на фоне надругательств над памятниками советским солдатам и военачальникам, это просто какое-то сумасшествие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что венки австралийцам были возложены к памятнику советским солдатам в киевском Парке Славы, который, несмотря на активный процесс «декоммунизации» в стране, все еще не уничтожили.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий символы советской эпохи.