Воспользоваться метро жители и гости Киева смогут не раньше 31 мая

Метрополитен украинской столицы остановил работу вечером 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, в качестве альтернативы киевлянам предложили пользоваться наземным транспортом. Песецкий: По опросу «Рейтинга», киевляне в восторге от закрытия метро © Facebook, Валерий Песецкий

«Восстановление работы метро планируется не ранее чем на третьем (этапе. — Ред.), а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если всё пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», — сообщила пресс-служба киевского метро в Telegram-канале.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план постепенной отмены ограничительных мер. Всего программа включает в себя пять этапов. Чтобы начал действовать третий, предполагающий возобновление междугороднего транспортного сообщения в пределах областей и запуска метро в режиме спецперевозок, необходимо, чтобы на протяжении 10 дней количество вылечившихся от коронавируса как минимум вдвое превышало количество новых заболевших, а пациенты с диагнозом COVID-19 занимали в больницах менее 10% коек.