Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подчеркнули историческое значение встречи войск на Эльбе и заверили, что подвиг всех, кто сражался за победу во Второй мировой войне, никогда не будет забыт

25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба.

«Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Посол РФ рассказал об американской кампании замалчивания советских и российских достижений © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Президенты России и США отметили вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру, а работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — сказано в совместном заявлении.

Встреча командира взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии Александра Сильвашко и командира разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильяма Робертсона 25 апреля 1945 года на разрушенном мосту в районе Торгау ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.