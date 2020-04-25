По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон были удивлены отказом президента Украины Владимира Зеленского на декабрьском саммите в Париже подписать предварительно согласованный документ о разведении сил по всей линии соприкосновения в Донбассе

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале глава ведомства рассказал, что Германия, Франция, США и ОБСЕ периодически взывают к России, чтобы она повлияла на ополченцев и добилась сокращения или прекращения любых нарушений перемирия, режима прекращения огня. Для того чтобы сделать это гарантированно, подчеркнул дипломат, есть простой способ — обеспечить разведение сил и средств.

«Договорённость о том, чтобы начать это делать, причём по всей линии соприкосновения, была первой в проекте документа, согласованного внешнеполитическими советниками и министерствами иностранных дел стран «нормандского формата» к парижскому саммиту. Когда этот документ был положен на стол переговоров в Париже, президент Украины сказал, что не может, будучи ответственным человеком, подписаться под необходимостью обеспечить разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Германия и Франция через своих лидеров выразили недоумение, но Зеленский был непоколебим», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Пять лет спустя. Украине и хочется, и колется выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В конечном итоге президент Украины Владимир Зеленский согласился лишь на согласование трёх дополнительных участков разведения сил и средств, что и было сделано.

«Всё должно (согласование участков. — Ред.) было быть сделано максимум до конца марта, но до сих пор этого не произошло, потому что украинская сторона на каждом заседании Контактной группы капризничает и выдвигает всё новые аргументы, которые использует как предлог для того, чтобы отказываться согласовывать участки разведения», — сказал Лавров.

Ранее он говорил, что, как известно российским дипломатам, такую позицию украинская делегация на «нормандском саммите» в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон, а поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство.