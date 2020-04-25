Из-за режима самоизоляции салоны красоты не работают, поэтому на днях певица сама себе покрасила волосы. А теперь еще и взялась за ножницы.
«Нет, это не новый челлендж Ольги Бузовой. Просто надоело. Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо», — пообещала звезда.
До бритья головы дело не дошло: 56-летняя артистка обрезала волосы примерно на 15 сантиметров.
Бузову Лолита упомянула не случайно. На днях певицы встретились в гримерке Первого канала. Милявская нарядилась в облегающий черный комбинезон, усыпанный блестками. В сети в комментариях под их совместным роликом поклонники похвалили Лолиту за стройность и написали, что она выглядит даже лучше Бузовой.