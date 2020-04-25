Российская певица, уроженка Украины Лолита Милявская объявила, что подстрижется налысо. Соответствующее видео она опубликовала 25 апреля в своем Instagram

Милявская: Зеленского после тяжелейшей работы президентом уже не хватит на «95 квартал» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Нет, это не новый челлендж Ольги Бузовой. Просто надоело. Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо», — пообещала звезда.

До бритья головы дело не дошло: 56-летняя артистка обрезала волосы примерно на 15 сантиметров.

Бузову Лолита упомянула не случайно. На днях певицы встретились в гримерке Первого канала. Милявская нарядилась в облегающий черный комбинезон, усыпанный блестками. В сети в комментариях под их совместным роликом поклонники похвалили Лолиту за стройность и написали, что она выглядит даже лучше Бузовой.