Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, украинские власти не уделяют внимания Контактной группе, где могут напрямую договориться с ДНР и ЛНР, потому что хотят перевести разговор в четырёхсторонний формат России, Украины, Германии и Франции

Глава внешнеполитического ведомства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале подчеркнул, что Россия никогда не будет договариваться о новом саммите «нормандской четвёрки», пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались на саммите в Париже 9 декабря.

«(Для выполнения этих решений у Киева. — Ред.) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договорённостей с Донецком и Луганском», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «США не на первом месте». Польский МИД рассказал, как нужно изменить «нормандский формат» © commons.wikimedia.org, Estonian Foreign Ministry

Несмотря на то что в Минских соглашениях содержится пункт о необходимости преодолевать все разногласия между Киевом и народными республиками посредством диалога, украинские власти отказываются общаться с лидерами ДНР и ЛНР, потому что не признают их легитимность.

«Украинской стороне важно демонстрировать, что они встречаются в «нормандском формате», и при этом как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском. Они хотят сделать так, чтобы «нормандский формат» стал единственным каналом разговоров по Минским договорённостям», — заявил Лавров.

Киев неоднократно выступал за расширение «нормандской четвёрки» прежде всего за счёт США. Ещё в 2017 году глава МИД России говорил, что подключение Вашингтона положительно сказалось бы на ходе переговорного процесса по урегулированию внутриукраинского кризиса. Однако, как рассказал заместитель министра Сергей Рябков, Белый дом при Бараке Обаме стремился к участию в «нормандском формате», но Берлин и Париж, в отличие от Москвы, были против.