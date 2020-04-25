По его словам, на днях он разговаривал с госсекретарем США Майклом Помпео о развитии телефонных контактов между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые говорили бы о коронавирусе, положении на рынках нефти и о том, что важно возобновлять диалог двух стран по вопросам стратегической стабильности.
«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений в том, что будем вмешиваться и в нынешнюю предвыборную кампанию. Поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны. Эти предложения остаются на столе», — сказал Лавров.
Таким образом, Россия предлагает возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой участники смогут на взаимной основе «ставить любые вопросы, отвечать на любые озабоченности».
Глава МИД РФ также отметил, что в ходе разговора напомнил Помпео, что Москва ожидает конкретных инициатив американских коллег по срокам возобновления диалога по стратегической стабильности.