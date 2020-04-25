России и США перед очередными выборами американского президента необходимо создать механизм, позволяющий снимать озабоченность, в том числе в вопросах обвинений во вмешательстве в избирательный процесс. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал в эфире Первого канала 25 апреля

«Взгляд» : Новая стратегия безопасности США оставляет возможность сближения с Россией © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк Майклом Помпео о развитии телефонных контактов между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые говорили бы о коронавирусе, положении на рынках нефти и о том, что важно возобновлять диалог двух стран по вопросам стратегической стабильности.

«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений в том, что будем вмешиваться и в нынешнюю предвыборную кампанию. Поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны. Эти предложения остаются на столе», — сказал Лавров.

Таким образом, Россия предлагает возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой участники смогут на взаимной основе «ставить любые вопросы, отвечать на любые озабоченности».

Глава МИД РФ также отметил, что в ходе разговора напомнил Помпео, что Москва ожидает конкретных инициатив американских коллег по срокам возобновления диалога по стратегической стабильности.