На Украине выполнением минских договорённостей начинают заниматься не очень компетентные люди. Об этом 25 апреля заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала

Ермолаев: Закон о земле окончательно загнал Минские переговоры в тупик © РИА Новости, Александр Натрускин Андреем Ермаком на переговорах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком», — сказал Лавров.

Он уточнил, что речь идет об идее создания консультативного совета из представителей гражданского общества Киева и Донбасса, чтобы они с участием общественников из России, Германии и Франции помогали создавать правильную атмосферу для выполнения минских договоренностей.

«Под этим, повторю, подписался Ермак, но затем те самые упомянутые мною силы, которые не хотят позволять украинскому руководству выполнять минские договоренности, устроили скандал, и сейчас все это подвергается большому сомнению. То есть опять украинские переговорщики, как мы говорим, "отползают" от договоренностей», — отметил министр.