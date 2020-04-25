«Нас особенно тревожит, что на Украине не очень компетентные люди начинают заниматься выполнением минских договоренностей. Там есть вице-премьер, он же министр по вопросам так называемых "временно оккупированных территорий" (Алексей Резников. — Ред.), который начинает делать заявления по содержанию подходов Киева к урегулированию в Донбассе, отвергая с порога идею, поддержанную главой Офиса президента (Украины) Владимира Зеленского Андреем Ермаком на переговорах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком», — сказал Лавров.
Он уточнил, что речь идет об идее создания консультативного совета из представителей гражданского общества Киева и Донбасса, чтобы они с участием общественников из России, Германии и Франции помогали создавать правильную атмосферу для выполнения минских договоренностей.
«Под этим, повторю, подписался Ермак, но затем те самые упомянутые мною силы, которые не хотят позволять украинскому руководству выполнять минские договоренности, устроили скандал, и сейчас все это подвергается большому сомнению. То есть опять украинские переговорщики, как мы говорим, "отползают" от договоренностей», — отметил министр.