Мэр украинского города присвоил миллионы бюджетных средств

Мэру города Покров на Днепропетровщине Александру Шаповалу сообщено о подозрении в хищении 1,3 миллиона гривен (почти 4 млн рублей) бюджетных средств при проведении ремонтных работ. Об этом 25 апреля сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины

Кучеренко об отчете «Укргаздобычи»: Это не «потери», а банальное хищение © Facebook, Олексій Кучеренко

«Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договора на проведение капитального ремонта… В дальнейшем чиновники утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ.Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности. <…> Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы», — отметили в полиции.

Городскому голове, руководителю и работнику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским лицам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вместе с тем мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook в субботу сообщил, что речь идет о мэре Покрова Александре Шаповале. По данным Филатова, он арестован. При этом, по его словам, Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций.