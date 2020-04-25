Мэр украинского города присвоил миллионы бюджетных средств

Должностных лиц горсовета уличили в хищении денег, которые выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.
«Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договора на проведение капитального ремонта… В дальнейшем чиновники утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ.Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности. <…> Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы», — отметили в полиции.
Городскому голове, руководителю и работнику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским лицам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Вместе с тем мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook в субботу сообщил, что речь идет о мэре Покрова Александре Шаповале. По данным Филатова, он арестован. При этом, по его словам, Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций.