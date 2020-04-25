Министр юстиции Украины Денис Малюська на днях поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии и назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной категорией осужденных, передает radio.nv.ua

Коронавирус свободы: тысячи заключённых по всему миру вышли из тюрем © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк сказал Малюська.

По словам министра, обществу необходимо понять, что это безопасно: эти люди адекватные, их можно поэтапно, после тщательного анализа психологов «постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание».

На Украине пожизненные сроки дают, как правило, жестоким убийцам. Зачем брать их на работу в Министерство юстиции, Малюська не пояснил.