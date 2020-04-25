«Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек в 19-20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый <…>. У кого-то в банде [состоял], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990-1991 годах. <…> Это люди, которым сейчас уже по 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира», — сказал Малюська.
По словам министра, обществу необходимо понять, что это безопасно: эти люди адекватные, их можно поэтапно, после тщательного анализа психологов «постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание».
На Украине пожизненные сроки дают, как правило, жестоким убийцам. Зачем брать их на работу в Министерство юстиции, Малюська не пояснил.