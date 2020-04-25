В пятницу, 24 апреля, Кабинет министров Украины уволил Нефёдова с его заместителями и Верланова.
«Я считаю, что это является изменением курса. Решение политическое. Эти решения не имеют никакого основания в отношении эффективности. У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали [на заседание Кабмина]. Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра», — сказал экс-глава налоговой службы.
Также, по его словам, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось. Он напомнил, что у него 5-летний контракт, и хотя законодательство было изменено, по его мнению, «чисто по-человечески» надо было поговорить с ним.
К причинам увольнения Верланов также относит выполнение плана по сбору налогов впервые за восемь лет, что не нравится политическим оппонентам.
Он также сообщил, что 24 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении экс-министром финансов Игорем Уманским.