Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии
Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Вопрос Конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию», — сказал Лукашенко.

Несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения по соблюдению социального дистанцирования и отказу от проведения массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, 25 апреля по всей Белоруссии проходит республиканский субботник. Лукашенко приехал на субботник в Чернобыльскую зону, где будет сажать сосны в Национальном парке «Припятский».