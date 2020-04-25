«Вопрос Конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию», — сказал Лукашенко.
Несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения по соблюдению социального дистанцирования и отказу от проведения массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, 25 апреля по всей Белоруссии проходит республиканский субботник. Лукашенко приехал на субботник в Чернобыльскую зону, где будет сажать сосны в Национальном парке «Припятский».