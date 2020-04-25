Ранее «Левада-Центр» и Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовали результаты совместного соцопроса, согласно которым 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России.
«Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го. Это происходило, несмотря на все действия [экс-президента Украины Петра] Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте [Владимире] Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию», — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений.
Депутат также считает, что это ставит перед украинской властью задачу: следовать надеждам своих граждан и наполнять реальным политическим содержанием отношения с РФ.