Более 50% украинцев положительно относятся к России, и это число стабильно растет с 2015 года. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, чьи слова приводятся на сайте политсилы 24 апреля

Ляшенко: «В 2019 году гражданство России получили почти полмиллиона украинцев» © Facebook, Глеб Ляшенко | Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

«Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го. Это происходило, несмотря на все действия [экс-президента Украины Петра] Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте [Владимире] Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений.

Депутат также считает, что это ставит перед украинской властью задачу: следовать надеждам своих граждан и наполнять реальным политическим содержанием отношения с РФ.