Министерство здравоохранения Украины получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщил на брифинге 25 апреля глава ведомства Максим Степанов

Медреформа в действии. Под Николаевом уволили 34 врача из больницы, где лечили от туберкулеза © pixabay.com сказал министр.

Он планирует посетить сегодня три больницы Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медреформы.

На днях министр здравоохранения также сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.