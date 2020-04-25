«Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы. Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск. Я сообщаю, что мы хотим быть максимально открытыми и честными. Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники», — сказал министр.
Он планирует посетить сегодня три больницы Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медреформы.
На днях министр здравоохранения также сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.