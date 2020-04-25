Существующая сделка с японской компанией по правам на Чебурашку не может считаться законной, так как финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. Об этом пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила РИА Новости 25 апреля

Вышел трейлер «Красного сына» – мультфильма об украинском Супермене, выросшем в СССР © Скриншот из трейлера Юлиана Слащева заявила, что киностудия планирует пересмотреть существующий договор с Японией на право использовать образ персонажа, считая существующие договоренности, заключенные 16 лет назад, недействительными.

«Сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования», — говорится в сообщении.

Так, согласно имеющимся на киностудии документам, действующий лицензионный договор был заключен в 2005 году между ФГУП «Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм"» и японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha — ныне Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications (англ. TV TOKYO Communications Corporation). По условиям сделки компания получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей, в частности, на Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР.

При этом, как рассказали в пресс-службе, «Союзмультфильм» лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании, а что касается способов использования мультфильмов цикла «Чебурашка» и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования.

Всего за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила $30 тысяч (около 864 тысячи рублей по тогдашнему курсу) и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции договором при этом не предполагаются, и за 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила «Союзмультфильму» только $16 тысяч (1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В то же время из открытых источников известно, что обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции, в которой используется образ Чебурашки, в Японии исчисляются сотнями миллионов долларов США.

В «Союзмультфильме» также добавили, что в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышло из проекта, передав сублицензию компании Cheburashka Project LLP, о которой киностудии ничего неизвестно.

С учетом всех обстоятельств «Союзмультфильм» заявляет, что существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству.