Он назвал высказывания грузинских политиков по этому поводу «политическим давлением» и нарушением суверенитета.
«Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. <…> Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран», — сказал Арахамия.
Он добавил, что никто не должен оказывать какое-либо давление по назначениям на Украине.
Ранее председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнение дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.