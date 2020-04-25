Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 24 апреля отреагировал на возможное осложнение украинско-грузинских отношений в случае назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность в Кабмине

«Я уверен в Зеленском»: Саакашвили готовится к утверждению в должности вице-премьера 30 апреля © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. <…> Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран», — сказал Арахамия.

Он добавил, что никто не должен оказывать какое-либо давление по назначениям на Украине.

Ранее председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнение дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.