Коронавирус COVID-19 проник в американский штат Нью-Йорк из Европы, а не Китая. Об этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил со ссылкой на исследование ученых из Северо-Восточного университета США, сообщает Reuters 25 апреля

Трамп решил: во всём виноваты китайцы и ВОЗ © AP, Patrick Semansky, File

«Запреты на поездки, введенные в действие президентом США Дональдом Трампом, были слишком запоздалыми, чтобы остановить его (коронавируса. — Ред.) распространение», — подчеркнул губернатор.

Так, Трамп приказал запретить поездки из Китая 2 февраля — более чем через месяц после появления новостей о вспышке COVID-19 в китайском Ухане, а поездки из Европы были ограничены в следующем месяце.

При этом в распространении коронавируса Вашингтон обвиняет Пекин и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В США считают, что вирус был создан искусственно и распространился из китайской лаборатории, а ВОЗ, по мнению американских властей, слишком халатно отнеслась к вспышке коронавируса, позволив ему выйти за пределы КНР.

По последним данным, в США заразились свыше 890,5 тысячи человек, более 51 тысячи из которых умерли. При этом больше всего смертей зарегистрировано в Нью-Йорке — 16,6 тысячи.