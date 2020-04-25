По данным исследователей, более 1 тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом до того, как 1 марта в штате был подтвержден первый случай заболевания. По мнению Куомо, вероятным источником коронавируса в его штате является Италия.
«Запреты на поездки, введенные в действие президентом США Дональдом Трампом, были слишком запоздалыми, чтобы остановить его (коронавируса. — Ред.) распространение», — подчеркнул губернатор.
Так, Трамп приказал запретить поездки из Китая 2 февраля — более чем через месяц после появления новостей о вспышке COVID-19 в китайском Ухане, а поездки из Европы были ограничены в следующем месяце.
При этом в распространении коронавируса Вашингтон обвиняет Пекин и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В США считают, что вирус был создан искусственно и распространился из китайской лаборатории, а ВОЗ, по мнению американских властей, слишком халатно отнеслась к вспышке коронавируса, позволив ему выйти за пределы КНР.
По последним данным, в США заразились свыше 890,5 тысячи человек, более 51 тысячи из которых умерли. При этом больше всего смертей зарегистрировано в Нью-Йорке — 16,6 тысячи.