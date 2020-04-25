В марте управление прогнозировало дефицит в чуть более $1 триллиона (74,6 триллиона рублей) в 2020 и 2021 финансовых годах.
«Если действующие в настоящее время законы, регулирующие расходы и доходы, в целом остаются неизменными, и существенного дополнительного экстренного финансирования не предоставится, дефицит федерального бюджета составит примерно $3,7 триллиона в 2020 финансовом году и $2,1 триллиона (156,6 триллиона рублей. — Ред.) в следующем году», — сообщили в бюджетном управлении Конгресса.
Во втором квартале текущего года ВВП США сократится почти на 40% в годовом исчислении. Федеральный долг будет равен 101% ВВП до 30 сентября, когда закончится этот финансовый год, и вырастет до 108% к концу 2021 финансового года.
Уровень безработицы вырастет до 16%, но останется в пределах двузначных чисел в течение 2021 года.
Из-за приказов властей закрыть бизнес и оставаться дома в связи с пандемией коронавируса каждый шестой американец потерял работу. В результате безработица в США в целом охватила 26 миллионов человек. Такой показатель не наблюдался в стране со времен Великой депрессии 1930-х годов.