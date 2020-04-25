В этом финансовом году остановка работы бизнеса и рост государственных расходов в США обусловят увеличение дефицита госбюджета в четыре раза — до рекордных $3,7 триллиона (275,9 триллиона рублей). Такие данные представило бюджетное управление Конгресса США, передает Reuters 24 апреля

В США уровень безработицы превзошел показатели 1945 года © REUTERS, Eduardo Munoz

«Если действующие в настоящее время законы, регулирующие расходы и доходы, в целом остаются неизменными, и существенного дополнительного экстренного финансирования не предоставится, дефицит федерального бюджета составит примерно $3,7 триллиона в 2020 финансовом году и $2,1 триллиона (156,6 триллиона рублей. — Ред.) в следующем году», — сообщили в бюджетном управлении Конгресса.

Во втором квартале текущего года ВВП США сократится почти на 40% в годовом исчислении. Федеральный долг будет равен 101% ВВП до 30 сентября, когда закончится этот финансовый год, и вырастет до 108% к концу 2021 финансового года.

Уровень безработицы вырастет до 16%, но останется в пределах двузначных чисел в течение 2021 года.

Из-за приказов властей закрыть бизнес и оставаться дома в связи с пандемией коронавируса каждый шестой американец потерял работу. В результате безработица в США в целом охватила 26 миллионов человек. Такой показатель не наблюдался в стране со времен Великой депрессии 1930-х годов.