Председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова отправили в отставку по ст. 87-1 Закона о госслужбе. Это значит, что они могут получить зарплату за 6 месяцев

Главы таможенной и налоговой служб Украины Верланов и Нефедов лишись своих постов - Гончаренко © Facebook/Max Nefyodov

«Предельный срок такого пребывания составляет шесть месяцев со дня увольнения с должности в соответствии с частью первой настоящей статьи», — отмечается в пункте.

Согласно третьему пункту условия оплаты труда государственных служащих, указанных в части второй, определяются Кабинетом министров Украины

Кроме того, по этой же статье уволенным должны предложить должность без конкурса в центральных органах власти. В тексте документа об этом написано в пункте 4.

На внеочередном заседании в пятницу Кабинет министров Украины уволил Верланова с должности главы Налоговой службы и Нефедова с должности главы Таможенной службы.

Фискальная служба и таможня фактически провалили свою работу за последнее время. Так, таможенная служба недобрала по плановым показателям и по аналогичным показателям за прошлогодний период. Аналогичная ситуация и по налогам — в марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд руб.), что на 10,4% меньше плана, при этом на 2,6% выше показателя за март-2019.

Кроме того, увольнение Нефедова и Верланова может быть связано с масштабными хищениями в двух ведомствах, о которых заявлял ранее экс-министр финансов Игорь Уманский. Накануне он был назначен замглавы Офиса президента, а Верховная Рада на заседании 24 апреля создала следственную комиссию по расследованию этих фактов. Также открыто уголовное дело.