В американском городе Дейтона-Бич (штат Флорида) при невыясненных обстоятельствах скончался голливудский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко — звезда фильма «Дневники Чернобыля», известного также в российском прокате как «Запретная зона». О смерти актера со ссылкой на его брата сообщило издание TMZ 24 апреля

Актер Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни © Public domain

Прибывшие по адресу патрульные обнаружили актера мертвым. Причины смерти пока неизвестны. По словам брата, со здоровьем у Дьяченко проблем не было. Предположительно, он умер поздно вечером 20 апреля или рано утром 21 апреля.

По данным источников в полиции, смерть актера не связана ни с коронавирусом, ни с каким-либо преступлением, ни с самоубийством.

Дьяченко родился в Сан-Франциско (штат Калифорния) в семье украинского эмигранта. В кино начал сниматься в 1997 году — его фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов, среди которых: «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Черная метка», «Сыны анархии» и «Запретная зона» («Дневники Чернобыля»).

Кроме того, однажды артист был арестован после инцидента с кроликом. Дьяченко прислал бывшей подруге снимки ее мертвого питомца и пригрозил ей расправой.