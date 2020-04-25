В пятницу, 24 апреля, состоялось заседание парламента, на котором, как надеялся Саакашвили, должен был быть рассмотрен вопрос его назначения в правительство.
«Я остаюсь уверенным в поддержке президента [Владимира] Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг (30 апреля. — Ред.)», — отметил экс-президент Грузии.
Тем временем грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Тбилиси может отозвать своего посла в Киеве в случае назначения Саакашвили на должность в Кабмине Украины. В ответ на это украинский МИД отметил, что никаких официальных обращений с грузинской стороны не получал.