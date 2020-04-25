На Украине рассказали о терроре в отношении канонической церкви

«Я не побоюсь назвать произошедшее террором. Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сумщине и Ровенщине под прямую угрозу была поставлена жизнь многих людей. И этот момент однозначно нельзя оставить без должного внимания и реагирования… Было бы важно, чтобы президент Украины взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет», — заявил Антоний.
По его словам, пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом.
Он отметил, что во время пожара в одесском монастыре удалось отбросить бутылку с зажигательной смесью от машины, которая стояла возле газовой трубы. Это помогло избежать большого числа жертв среди монахов.
В ночь на пятницу в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ, травмы получил священнослужитель, который помогал тушить огонь, сгорело две машины и хозяйственная постройка. Возбуждено уголовное дело.