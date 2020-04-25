На Украине рассказали о терроре в отношении канонической церкви

Каноническая Украинская православная церковь назвала террором пожары в своих приходах и попросила президента страны Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование таких случаев. Об этом 24 апреля сообщил управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний на своей странице в Facebook

После Пасхи на УПЦ Московского патриархата завели 5 уголовных дел © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом.

Он отметил, что во время пожара в одесском монастыре удалось отбросить бутылку с зажигательной смесью от машины, которая стояла возле газовой трубы. Это помогло избежать большого числа жертв среди монахов.

В ночь на пятницу в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ, травмы получил священнослужитель, который помогал тушить огонь, сгорело две машины и хозяйственная постройка. Возбуждено уголовное дело.