Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 24 апреля в эфире NewsOne посоветовал украинским мужчинам страховать жизнь, чтобы обеспечить семью в случае смерти от COVID-19

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Готовьтесь, друзья, к тому, что нас поставят в очень тяжелое финансовое положение. <…> Что мы можем сделать? Это откладывать больше, чем тратить. <…> Я скажу сейчас циничную вещь, но мы, мужчины, кормильцы семей должны подумать тоже про страхование собственной жизни, если мы хотим в случае опасности понимать, что семья будет иметь на что жить», — сказал Камельчук.

На Украине уже около 8 тысяч человек заразились коронавирусом, почти 200 человек скончались. Больше всего инфицированных в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях.