Кабинет министров Украины назначил Игоря Муратова временно исполняющим обязанности главы таможенной службы вместо уволенного Максима Нефедова, врио главы налоговой службы стал Михаил Титарчук вместо уволенного Сергея Верланова. Об этом 24 апреля сообщает kmu.gov.ua

Главы таможенной и налоговой служб Украины Верланов и Нефедов лишись своих постов - Гончаренко © Facebook/Max Nefyodov сказал министр финансов страны Сергей Марченко.

На внеочередном заседании в пятницу Кабинет министров Украины уволил Верланова с должности главы налоговой службы и Нефедова с должности главы таможенной службы.

Фискальная служба и таможня фактически провалили свою работу за последнее время. Так, таможенная служба недобрала по плановым показателям и по аналогичным показателям за прошлогодний период. Аналогичная ситуация и по налогам — в марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд руб.), что на 10,4% меньше плана, при этом на 2,6% выше показателя за март-2019.

Кроме того, увольнение Нефедова и Верланова может быть связано с масштабными хищениями в двух ведомствах, о которых заявлял ранее экс-министр финансов Игорь Уманский. Накануне он был назначен замглавы Офиса президента, а Верховная Рада на заседании 24 апреля создала следственную комиссию по расследованию этих фактов. Также открыто уголовное дело.