«Сейчас исполнение обязанностей председателя таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой — на Михаила Титарчука, заместителя председателя налоговой. В ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств», — сказал министр финансов страны Сергей Марченко.
На внеочередном заседании в пятницу Кабинет министров Украины уволил Верланова с должности главы налоговой службы и Нефедова с должности главы таможенной службы.
Фискальная служба и таможня фактически провалили свою работу за последнее время. Так, таможенная служба недобрала по плановым показателям и по аналогичным показателям за прошлогодний период. Аналогичная ситуация и по налогам — в марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд руб.), что на 10,4% меньше плана, при этом на 2,6% выше показателя за март-2019.
Кроме того, увольнение Нефедова и Верланова может быть связано с масштабными хищениями в двух ведомствах, о которых заявлял ранее экс-министр финансов Игорь Уманский. Накануне он был назначен замглавы Офиса президента, а Верховная Рада на заседании 24 апреля создала следственную комиссию по расследованию этих фактов. Также открыто уголовное дело.