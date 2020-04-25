На грядущих президентских выборах в США глава украинского государства Владимир Зеленский может помочь Дональду Трампу, уверен политолог Руслан Бизяев

«Скорее, [на Украине] отразится предвыборная кампания США. То есть Байден же основной кандидат от Демократической партии, поэтому будут копать его украинский кейс — то, что нужно Трампу. И здесь, конечно, встанет выбор, который встал в прошлом году во время знаменитого стенограмма-гейта, — быть с Трампом или с его оппонентами. Мне кажется, что Зеленский склонится в сторону Трампа, но это мое субъективное мнение», — рассказал Бизяев в интервью изданию Украина.ру. Бизяев: Саакашвили возглавит «западников» в Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

При этом Бизяев уверен, что противостояние США и Китая никак не отразится на Украине. В то же время, эксперт отметил, что не стоит ожидать и жесткого противостояния между этими двумя странами.

«По большому счету, сейчас Трамп пока не готов к глобальному противостоянию с Китаем. Его ключевой задачей будет, если он повторно выиграет президентские выборы, все-таки Европейский Союз. А вот после того, как он решит проблему с Европейским Союзом, он может заниматься Китаем. Сейчас это пока громкие заявления, потому что у китайцев тоже есть свои аргументы относительно уханьской катастрофы. Заметьте, что Трамп называет вирус не китайским, а уханьским. Это разные вещи. Поэтому пока острой формы конфликта я не прогнозирую», — рассказал политолог.

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